Добро пожаловать в ежемесячный гороскоп Таро на октябрь для всех знаков зодиака в астрологии.

Все знаки зодиака будут охвачены на октябрь, и судьба каждого будет прочитана в соответствии с толкованием карт.

Если бы когда-либо был месяц, который требовал чтения таро, это был бы октябрь, вы не согласны?

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая

Деньги легко приходят в октябре, но вам нужно справиться с такими вещами, как траты, Овен. Эта карта позитивна тем, что она дает вам знать, что вам не нужно беспокоиться о финансах, но это также звонок, который очень четко говорит вам, что теперь вы должны сосредоточиться на тратах там, где это имеет значение. Вы должны сосредоточиться на том, что важно, и перестать беспокоиться о мелочах. Октябрь — месяц большого исцеления для вас, но вы должны быть тем, кто управляет этим исцелением. Понимаете?

Ключевые слова недели: сосредоточенность, решимость, непреклонность.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Этот месяц выявляет вашу духовную сторону, и вы можете обнаружить, что это работает для вас так, как ничто другое не работает. Вы в хорошей форме и вносите позитивные изменения в свою жизнь. Идея о том, что вам необходимо собственное пространство и уединение, — это то, что будет хорошо работать для вас. Люди в вашей жизни поддерживают все ваши идеи, и это позволяет вам чувствовать себя в безопасности и защищенности, особенно когда вы идете против течения и делаете что-то совсем другое. Вы можете прикоснуться к духу и увидеть, как ваше здоровье улучшается благодаря такому отношению.

Ключевые слова недели: уединение, внутренний мир, счастье.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Умеренность

Октябрь приходит с позитивным взрывом и позволяет вам верить, что вы можете сделать все, что захотите. Вы понимаете, что если вы сможете выждать время и продолжить, когда придет время, то вы будете на пути к чему-то почти чуду. У вас есть цель в голове. Если вы сможете держаться и терпеливо работать над этой целью, вы достигнете ее к концу месяца. Эта карта дает вам знать, что вы не можете торопить то, что у вас в голове. Однако, проявив терпение и контроль, вы получите все, чего пожелаете.

Ключевые слова недели: терпение, рассудительность, равновесие.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Октябрь — это время встреч с друзьями и участия в рукодельных проектах — таких, которые увлекают вас и заставляют чувствовать, что «снаружи» ничего нет, а все веселье происходит в помещении, с друзьями. Вы увидите, как происходят некоторые очень «октябрьские» вещи, поскольку вы один из тех людей Хэллоуина, которые любят идею всего тыквенного, жуткого и темного. Ожидайте посещения вечеринок и собраний со множеством вкусных блюд!

Ключевые слова недели: друзья, костюмы, любовь

Лев

(23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Если у вас не получится с первого раза, попробуйте еще раз. Возможно, именно это вам и придется испытать в октябре, поскольку то единственное, что вы хотели «уравновесить», все еще не произошло. В целом, месяц будет складываться для вас удачно, но он покажет вам, что, возможно, пришло время перестать думать об этом человеке и просто заняться своей собственной жизнью. Вы не можете контролировать людей, и поэтому, если заставить этого человека обратить на вас внимание — ваша цель, то вы будете жестоко разочарованы. Придерживайтесь того, что работает, как и многое другое в вашей жизни работает... очень хорошо.

Ключевые слова недели: разочарование, отсутствие контроля, видение.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

В октябре вы получите сообщение, которое вдохновит вас на действие... и в вашем случае это что-то значит. Обычно вас не трогает что-либо настолько, чтобы ДЕЙСТВОВАТЬ, и любые новости, которые вы получите, вдохновят вас. Это может изменить вашу жизнь... к лучшему. Все это хорошо, но поначалу я не буду чувствовать себя так уж желанным гостем. Придерживайтесь этого и постарайтесь не игнорировать это. Если вы столкнетесь с тем, с чем нужно столкнуться в этом месяце, вы будете обожать свою жизнь за свой выбор.

Ключевые слова недели: сюрприз, события, сообщения

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей

Ладно, это не чья-то любимая карта в колоде. Однако это значимая карта, когда дело касается вас, Весы. Эта карта означает, что вы достигли дна, и, как мы все знаем, есть только один путь, когда вы опускаетесь так низко: вверх, вверх, вверх. Эта карта дает вам знать, что вы больше не можете делать то, что вы делали... и вы это знаете. В октябре вы столкнетесь со своими демонами раз и навсегда и измените свою жизнь. Используйте этот месяц, чтобы работать над собой и знать, что вы подниметесь над шансами к тому времени, как он закончится.

Ключевые слова недели: выносливость, конфликт, драйв

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Вы покажете людям в своей жизни, что в октябре у вас есть самые мудрые советы и ответы на многие их вопросы. Хотя это может быть неблагодарной работой для вас, вы также будете чувствовать, что вы обязаны помогать другим. Вы добры и умны, и вас будут ценить, но если что-то выделяется, вы будете задаваться вопросом, когда у вас будет время сделать то, что необходимо для себя. Это бескорыстный месяц для вас, и вы можете в конечном итоге пожертвовать своим временем ради других.

Ключевые слова недели: жертва, мудрость, семья.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вы просили об этом, и вы получаете это в этом месяце, и хотя «это» может и не быть наполнено славой, оно наполняет вас чувством безопасности. Вы не просите многого, и в течение октября вы обнаружите, что находитесь именно там, где вам нужно быть в любви, бизнесе и здоровье. Вы поддерживаете статус-кво, и хотя этот месяц вдохновит вас творчески и артистично, вы просто счастливы быть живыми и процветающими в том качестве, которое лучше всего подходит вам. В вашем мире в течение октября все будет хорошо.

Ключевые слова недели: продолжение, усердие, отдача

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Карта Таро : Дурак, перевернутая

Теперь, это месяц, когда вы можете расслабиться, и эта карта поддерживает все ваши глупые маневры. Вы всегда настолько на высоте, что в такие месяцы, как октябрь, вы объявляете личный «месяц отдыха», просто чтобы пошалить и плыть по течению. Вы обнаружите, что это также облегчает нагрузку на людей, с которыми вы делите свою жизнь. Со всем этим хорошим настроением вы наверняка испытаете много веселья и глупостей в октябре.

Ключевые слова недели: беззаботность, невинность, отрешенность.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Вы нашли способ быть счастливыми в любви и романтике, и хотя ваши пути всегда либо экстремальны, либо не таковы, как другие хотят, чтобы выглядела любовь, вы вполне счастливы, находя для себя нишу... и вы это сделаете. В октябре ваша личная жизнь взлетит, и вы испытаете любовь так, как никогда раньше. Вы открыты для нового, готовы, желаете и способны пробовать новое. Если у вас еще нет партнера, то к концу месяца он будет. Ура!

Ключевые слова недели: дикость, страсть, любовь

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Чтобы двигаться дальше, вам придется заняться несколькими вещами, которые связывают вас с прошлым... но вы добьетесь успеха в своих усилиях. У вас смелое видение будущего, но вы знаете, что требуется, чтобы добиться успеха, и это означает, что большую часть октября вы потратите на заботу о некоторых «старых» вещах. Вам нужно привести свою жизнь в порядок, и вы сделаете это упорядоченным образом. Это работа, которую можете сделать только вы, поскольку она личная, но вы также можете рассчитывать на то, что будете очень свободны от суеты по мере продвижения. Вы поступаете правильно, Рыбы.

Ключевые слова недели: режим жесткой экономии, работа, бизнес.

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