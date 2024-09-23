Рейтинг астрологів, яким знакам Зодіаку зраджують чоловіки, у будь-якому випадку, це лише передбачувані риси, і не всі люди, які потрапляють під ці знаки, тяжіють до кількох партнерів.

Яким знакам Зодіаку зраджують чоловіки:

Овен (21 березня – 19 квітня). Овен – чесний і дуже пристрасний знак. Вони цінують чесність та якісне оточення. Вони цінують справжні знаки емоцій та поваги. Як тільки їхня довіра підірвана, повернути її нелегко. Однак є невеликий шанс, що Овен вибачить, якщо під час сповіді буде цілковита чесність.

У рейтингу, яким знакам Зодіаку зраджують чоловіки - Телець (20 квітня - 20 травня).

Будучи знаком Бика, не дивно, що Телець ніколи не може пробачити їм зради, адже вони відомі своєю впертістю. Вони діють прямо протилежно до Овна, коли справа доходить до випадків зради. Вони будуть відчувати жах від того, що їм не довіряли та обдурили (оскільки вони не довіряють легко).

Близнюки (21 травня – 20 червня). Вони екстремальні у своїй особистості, їхнє прощення може піти на спад, якщо вони почуваються відданими. Вони можуть повністю покінчити з цим, якщо є загроза запуску їхніх проблем із довірою. З іншого боку, вони можуть захотіти по-справжньому вислухати пояснення під час конфронтації та взяти його до уваги залежно від характеру.

Джерело: timesofindia .

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