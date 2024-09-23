Рейтинг астрологов, каким знакам Зодиака изменяют мужчины, в любом случае это лишь предполагаемые черты, и не все люди, попадающие под эти знаки, тяготеют к нескольким партнерам.

Каким знакам Зодиака изменяют мужчины:

Овен (21 марта – 19 апреля). Овен – честный и очень страстный знак. Они ценят честность и качественное окружение. Они ценят подлинные знаки эмоций и уважения. Как только их доверие подорвано, вернуть его нелегко. Однако есть небольшой шанс, что Овен простит, если во время исповеди будет полная честность.

В рейтинге, каким знакам Зодиака изменяют мужчины – Телец (20 апреля – 20 мая).

Будучи знаком Быка, неудивительно, что Телец никогда не может простить им измены, ведь они известны своим упрямством. Они действуют прямо противоположно Овну, когда дело доходит до случаев измены. Они будут испытывать ужас от того, что им не доверяли и обманули (поскольку они не доверяют легко).

Близнецы (21 мая – 20 июня). Они экстремальны в своей личности, их прощение может пойти на убыль, если они чувствуют себя преданными. Они могут полностью покончить с этим, если существует угроза запуска их проблем с доверием. С другой стороны, они могут пожелать по-настоящему выслушать объяснения во время конфронтации и принять его во внимание в зависимости от характера.

Джерело: timesofindia .

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