Особи з інвалідністю, які втратили годувальника, можуть одночасно отримувати дві пенсії за наявності відповідного висновку МСЕК.

Особи з інвалідністю можуть претендувати на дві пенсії одночасно, однак це право не стосується всіх людей цієї категорії.

Про це зазначають на Соціальній платформі.

Хто може отримувати дві пенсії одночасно

Можливість отримувати дві пенсії мають особи з інвалідністю, які втратили годувальника. Для цього необхідно мати висновок МСЕК, що підтверджує непрацездатність.

Розміри соціальної допомоги для осіб з інвалідністю:

для осіб з інвалідністю з дитинства І групи — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних (наразі 2 093 гривні);

для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму (1 674,40 гривень);

для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму (1 255,80 гривень);

для дітей з інвалідністю до 18 років — 70% прожиткового мінімуму (1 465,10 гривень).

Раніше Politeka також писала про те, що пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього. Проблему можна уникнути, якщо вчасно звернутися до Пенсійного фонду і повідомити певну інформацію.

Повне скасування виплат можливе лише у разі смерті пенсіонера. В інших випадках виплати заморожуються на рахунках Пенсійного фонду до з’ясування всіх обставин.