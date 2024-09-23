Лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, могут одновременно получать две пенсии при наличии соответствующего заключения МСЭК.

Лица с инвалидностью могут претендовать на две пенсии одновременно, однако это право не относится ко всем людям этой категории.

Об этом отмечают на Социальной платформе.

Кто может получать две пенсии одновременно

Возможность получать две пенсии имеют лица с инвалидностью, потерявшие кормильца. Для этого необходимо иметь заключение МСЭК, что подтверждает нетрудоспособность.

Размеры социальной помощи для лиц с инвалидностью:

для лиц с инвалидностью с детства I группы - 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных (сейчас 2093 гривны);

для лиц с инвалидностью с детства ІІ группы - 80% прожиточного минимума (1 674,40 гривен);

для лиц с инвалидностью с детства ІІІ группы - 60% прожиточного минимума (1 255,80 гривен);

для детей с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума (1 465,10 гривен).

Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого. Проблему можно избежать, если вовремя обратиться в Пенсионный фонд и сообщить определённую информацию.

Полная отмена выплат возможна только в случае смерти пенсионера. В других случаях выплаты замораживаются на счетах Пенсионного фонда до выяснения всех обстоятельств.