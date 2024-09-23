Бюро економічної безпеки Львівщини виявило, що директори приватних фірм незаконно заволоділи бюджетними коштами, призначеними на закупівлю трансформаторів для ремонту ліній електропередач однієї з українських АЕС.

Про це інформують у БЕБ та прокуратурі Львівщини.

За інформацією БЕБ та прокуратури Львівщини, у 2022 році одне з приватних підприємств виграло тендер на відновлення критичної інфраструктури, включаючи реконструкцію ліній електропередач і перевезення автотрансформаторів з країн ЄС.

Для виконання договору переможець залучив підрядника, який, у свою чергу, залучив субпідрядника. Проте директори підрядних організацій, усвідомлюючи, що роботи не були виконані, внесли неправдиві дані в офіційні документи. Вони надали акти про надання послуг з фальшивими обсягами виконаних робіт і їх вартості.

В результаті підприємці безпідставно отримали понад 6 млн грн з державного бюджету на послуги міжнародного перевезення, які насправді не були надані. Трансформатори були доставлені в Україну за рахунок іноземних партнерів.

Керівникам компаній інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Суд наклав арешт на їхнє майно, а підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді застави.

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