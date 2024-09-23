Бюро экономической безопасности Львовщины обнаружило, что директора частных фирм незаконно завладели бюджетными средствами , предназначенными для закупки трансформаторов для ремонта линий электропередач одной из украинских АЭС.

Об этом информируют в БЭБ и прокуратуре Львовской области.

По информации БЭБ и прокуратуры Львовской области, в 2022 году одно из частных предприятий выиграло тендер на восстановление критической инфраструктуры, включая реконструкцию линий электропередач и перевозки автотрансформаторов из стран ЕС.

Для выполнения договора победитель привлек подрядчика, который, в свою очередь, привлек субподрядчика. Однако директора подрядных организаций, осознавая, что работы не были выполнены, внесли ложные данные в официальные документы. Они предоставили акты о предоставлении услуг с фальшивыми объемами выполненных работ и их стоимости.

В результате предприниматели безосновательно получили более 6 млн грн из государственного бюджета на услуги международной перевозки, которые на самом деле не были предоставлены. Трансформаторы были доставлены на Украину за счет иностранных партнеров.

Руководителям компаний инкриминируют завладение бюджетными средствами и служебный подлог документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ). Суд наложил арест на их имущество, а подозреваемым избрали меру пресечения в виде залога.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.