Цієї зими українців очікують значні перебої з електрикою, адже дефіцит може перевищувати 30%, що призведе до відключень від 4 до 18 годин на добу через нестачу 3-6 гігаватів у години пік.

У звіті Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні (ММПЛУ) підкреслюється, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі порушують міжнародне гуманітарне право. Представники місії відвідали сім електростанцій, що постраждали внаслідок атак, а також 28 населених пунктів.

Місія також зазначає, що російські удари загрожують не тільки електропостачанню, але й водопостачанню, каналізації, охороні здоров'я, освіті та економіці. Особливо це стосується міст, де більшість із будинків підключені до централізованих систем опалення.

У Києві близько 95% мешканців користуються централізованим опаленням, для чого необхідні електричні насоси. Відсутність аварійного електропостачання може залишити мільйони українців без тепла.

ММПЛУ також вказує на те, що російські атаки призводять до подальшого переміщення населення та непропорційно впливають на вразливі групи, зокрема літніх людей, людей з обмеженими можливостями та сім’ї з низькими доходами, особливо жінок. Будь-які нові атаки лише посилять такі негативні наслідки.

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