Этой зимой украинцев ожидают значительные перебои с электричеством, ведь дефицит может превышать 30%, что приведет к отключениям от 4 до 18 часов в сутки из-за нехватки 3-6 гигаватт в часы пик.

В отчете Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине (ММПЧУ) подчеркивается, что удары России по энергетической инфраструктуре нарушают международное гуманитарное право. Представители миссии посетили семь электростанций, пострадавших в результате атак, а также 28 населенных пунктов.

Миссия также отмечает, что российские удары угрожают не только электроснабжению, но и водоснабжению, канализации, здравоохранению, образованию и экономике. Особенно это касается городов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления.

В Киеве около 95% жителей пользуются централизованным отоплением, для чего необходимы электрические насосы. Отсутствие аварийного электроснабжения может оставить миллионы украинцев без тепла.

ММПЧУ также указывает на то, что российские атаки приводят к дальнейшему перемещению населения и непропорционально влияют на уязвимые группы, в том числе пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и семьи с низкими доходами, особенно женщин. Любые новые атаки лишь усугубит такие негативные последствия.

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