Працюючі українці можуть легко перевіряти тривалість свого трудового стажу.

Про це зазначають у Пенсійному фонді України.

Як перевірити свій стаж

Для того, щоб дізнатися про свій страховий стаж, необхідно надіслати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи, що підтверджують трудову діяльність. Пенсійний фонд перевірить та оцифрує ці документи.

Після опрацювання звернення, інформація про ваш загальний страховий стаж стане доступною в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, повідомляють у ПФУ.

Важливо! Для виходу на пенсію в цьому році необхідно мати від 15 до 31 року страхового стажу. Для осіб, яким виповнилося 60 років, потрібно накопичити 31 рік стажу, для 63-річних – щонайменше 21 рік, а для тих, хто досяг 65-річного віку – 15 років.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього. Проблему можна уникнути, якщо вчасно звернутися до Пенсійного фонду і повідомити певну інформацію.

Повне скасування виплат можливе лише у разі смерті пенсіонера. В інших випадках виплати заморожуються на рахунках Пенсійного фонду до з’ясування всіх обставин.