Работающие украинцы могут легко проверять продолжительность своего трудового стажа .
Об этом отмечается в Пенсионном фонде Украины.
Как проверить свой стаж
Для того чтобы узнать свой страховой стаж, необходимо прислать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность. Пенсионный фонд проверит и оцифрует эти документы.
После обработки обращения, информация о вашем общем страховом стаже станет доступна в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, сообщают в ПФУ.
Важно! Для ухода на пенсию в этом году необходимо иметь от 15 до 31 года страхового стажа. Для лиц, которым исполнилось 60 лет, нужно накопить 31 год стажа, для 63-летних – не менее 21 года, а для тех, кто достиг 65-летнего возраста – 15 лет.
Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого. Проблему можно избежать, если вовремя обратиться в Пенсионный фонд и сообщить определённую информацию.
Полная отмена выплат возможна только в случае смерти пенсионера. В других случаях выплаты замораживаются на счетах Пенсионного фонда до выяснения всех обстоятельств.
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