Правоохоронці Києва затримали працівницю Південного кладовища, яка вимагала хабар для відділення місць для поховання.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, жінка отримала 1 тисячу доларів США за обіцянку знайти місце для поховання померлого.

За словами слідства, чоловік звернувся до працівниці з проханням знайти місце для поховання. Жінка пояснила, що кладовище є напівзакритим і можливо лише підзахоронення у родинній могилі. Проте вона запропонувала вирішити проблемне питання за 1 тисячу доларів. Вона сказала, що може здійснити вплив на службових осіб комунального підприємства, й підшукати чужу могилу, за яку давно ніхто не доглядає.

Зловмисницю затримали під час отримання всієї суми хабара. На неї відкрито кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше Politeka також писала про те, що на Хмельниччині командир одного з підрозділів вимагав хабар у солдата, який прагне звільнитися з лав ЗСУ через утримання трьох дітей. Суд визнав команду винним у корупції, що супроводжувалася вимаганням.