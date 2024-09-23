Правоохранители Киева задержали работницу Южного кладбища, требовавшую взятку для отделения мест для захоронения.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, женщина получила 1 тысячу долларов США за обещание найти место для захоронения умершего.

По словам следствия, мужчина обратился к работнице с просьбой найти место для захоронения. Женщина объяснила, что кладбище полузакрыто и возможно только подзахоронение в семейной могиле. Тем не менее, она предложила решить проблемный вопрос за 1 тысячу долларов. Она сказала, что может оказать влияние на должностных лиц коммунального предприятия, и подыскать чужую могилу, за которой давно никто не ухаживает.

Злоумышленницу задержали при получении всей суммы взятки. На нее возбуждено уголовное производство по злоупотреблению служебным положением. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Politeka также писала о том, что в Хмельнитчине командир одного из подразделений требовал взятку у солдата, который стремится уволиться из рядов ВСУ из-за содержания троих детей. Суд признал команду виновным в коррупции, сопровождавшейся вымогательством.