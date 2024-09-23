В Україні військовий збір зобов’язані сплачувати всі резиденти країни, незалежно від джерел їх доходу, а також іноземці, які отримують доходи на території України.

Про це пишуть на порталі Державної податкової служби України.

Це стосується також податкових агентів, відповідальних за утримання і сплату ПДФО. На сьогодні ставка військового збору становить 1,5%, але уряд розглядає можливість її підвищення до 5%.

Кому потрібно сплачувати військовий збір

Військовий збір мають сплачувати:

  • Фізичні особи-резиденти України, незалежно від того, чи отримують вони дохід з українських, чи з іноземних джерел.
  • Фізичні особи, які не є резидентами України, але отримують дохід з джерел в Україні.
  • Податкові агенти, які відповідають за утримання та сплату ПДФО.

На даний момент ставка військового збору складає 1,5%, але уряд планує її підвищення до 5%.

гроші

На що витрачаються кошти з військового збору

Попри те, що військовий збір має цільове призначення, спочатку кошти надходять до державного бюджету України. Фактично, цей податок є додатковим до ПДФО і був введений для збільшення фінансових ресурсів, які спрямовуються на підтримку і забезпечення військовослужбовців.

гроші

Кошти з військового збору використовуються на:

  • Підвищення обороноздатності країни;
  • Закупівлю військового оснащення та зброї;
  • Забезпечення військовослужбовців.

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