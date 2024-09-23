В Україні військовий збір зобов’язані сплачувати всі резиденти країни, незалежно від джерел їх доходу, а також іноземці, які отримують доходи на території України.
Про це пишуть на порталі Державної податкової служби України.
Кому потрібно сплачувати військовий збір
Військовий збір мають сплачувати:
- Фізичні особи-резиденти України, незалежно від того, чи отримують вони дохід з українських, чи з іноземних джерел.
- Фізичні особи, які не є резидентами України, але отримують дохід з джерел в Україні.
- Податкові агенти, які відповідають за утримання та сплату ПДФО.
На даний момент ставка військового збору складає 1,5%, але уряд планує її підвищення до 5%.
На що витрачаються кошти з військового збору
Попри те, що військовий збір має цільове призначення, спочатку кошти надходять до державного бюджету України. Фактично, цей податок є додатковим до ПДФО і був введений для збільшення фінансових ресурсів, які спрямовуються на підтримку і забезпечення військовослужбовців.
Кошти з військового збору використовуються на:
- Підвищення обороноздатності країни;
- Закупівлю військового оснащення та зброї;
- Забезпечення військовослужбовців.
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