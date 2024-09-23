Узнайте, кто должен платить военный сбор в Украине, как изменится его ставка и куда направляются эти средства для поддержки обороноспособности страны.

В Украине военный сбор обязан платить все резиденты страны, независимо от источников их дохода, а также иностранцы, получающие доходы на территории Украины.

Об этом пишут на портале Государственной налоговой службы Украины .

Это касается также налоговых агентов, ответственных за содержание и уплату НДФЛ. На сегодняшний день ставка военного сбора составляет 1,5%, но правительство рассматривает возможность ее повышения до 5%.

Кому нужно платить военный сбор

Военный сбор должны платить:

Физические лица-резиденты Украины, независимо от того, получают ли они доход из украинских или иностранных источников.

Физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но получающие доход из источников в Украине.

Налоговые агенты, отвечающие за удержание и уплату НДФЛ.

В настоящее время ставка военного сбора составляет 1,5%, но правительство планирует ее повышение до 5%.

На что тратятся средства по военному сбору

Несмотря на то, что военный сбор имеет целевое назначение, сначала средства поступают в государственный бюджет Украины. Фактически этот налог является дополнительным к НДФЛ и был введен для увеличения финансовых ресурсов, направляемых на поддержку и обеспечение военнослужащих.

Средства по военному сбору используются на:

повышение обороноспособности страны;

закупку военного оснащения и оружия;

Обеспечение военнослужащих.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.