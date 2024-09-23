В Украине военный сбор обязан платить все резиденты страны, независимо от источников их дохода, а также иностранцы, получающие доходы на территории Украины.
Об этом пишут на портале Государственной налоговой службы Украины .
Кому нужно платить военный сбор
Военный сбор должны платить:
- Физические лица-резиденты Украины, независимо от того, получают ли они доход из украинских или иностранных источников.
- Физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но получающие доход из источников в Украине.
- Налоговые агенты, отвечающие за удержание и уплату НДФЛ.
В настоящее время ставка военного сбора составляет 1,5%, но правительство планирует ее повышение до 5%.
На что тратятся средства по военному сбору
Несмотря на то, что военный сбор имеет целевое назначение, сначала средства поступают в государственный бюджет Украины. Фактически этот налог является дополнительным к НДФЛ и был введен для увеличения финансовых ресурсов, направляемых на поддержку и обеспечение военнослужащих.
Средства по военному сбору используются на:
- повышение обороноспособности страны;
- закупку военного оснащения и оружия;
- Обеспечение военнослужащих.
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