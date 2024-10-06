Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ілля М. є курсантом навчальної батареї дивізіону артилерійської розвідки. 16 червня 2024 року він без дозволу залишив територію частини на кілька годин, але повернувся самостійно.

На курсант було складено адміністративний протокол за неналежне виконання службових обов'язків. Він не з’явився на судове засідання, і причини його відсутності в постанові не вказані.

Суддя Яворівського районного суду Львівської області Наталія Швед винесла рішення про покарання у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень та зобов'язала сплатити 605 гривень судового збору. Постанову можна оскаржити.

Раніше Politeka також писала про те, що під час зустрічі представниками ТЦК та СП потрібно дотримуватися алгоритму дій, який привели у приклад адвокати.

Військовозобовʼязаний має право на отримання правової допомоги, також кожен громадянин має право повідомити рідних та родичів, що його затримують представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.