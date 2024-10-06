Во Львовской области курсант учебного взвода, без разрешения оставивший воинскую часть на несколько часов, был привлечен к административной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Илья М. является курсантом учебной батареи дивизиона артиллерийской разведки. 16 июня 2024 г. он без разрешения покинул территорию части на несколько часов, но вернулся самостоятельно.

На курсант был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Он не явился на судебное заседание и причины его отсутствия в постановлении не указаны.

Судья Яворивского районного суда Львовской области Наталья Швед вынесла решение о наказании в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен и обязала уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановление можно оспорить.

Ранее Politeka также писала о том, что во время встречи представителями ТЦК и СП нужно соблюдать алгоритм действий, который привели в пример адвокаты.

Военнообязанный имеет право на получение правовой помощи, каждый гражданин имеет право сообщить родным и родственникам, которые задерживают представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки.