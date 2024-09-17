Українцям розповіли про переваги добровільної мобілізації та де можна отримати інформацію про наявні посади.

Мобілізація в Україні, у тому числі добровільна, продовжується, нашій державі зараз необхідні резерви на військову службу, тому що в країні наразі триває призов.

Кандидат у члени Асоціації правників України, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук розповів деталі добровільної мобілізації в Україні.

За його словами, з боку держави наразі пропонуються деякі переваги у випадку добровільної мобілізації людини до українського війська.

Юрист зазначає, що можливість добровільної мобілізації в Україні та роду військ чи спеціальності містить деякі нюанси.

"Це чудово, що ми механіку за освітою не пропонуємо йти в кухарі, а даємо можливість самостійно обрати собі фах механіка, долучитися до ремонтного батальйону або стати механіком-водієм", - повідомив Романчук.

Молодший лейтенант запасу ЗСУ додав, що українці повинні розуміти, що, якщо вони мають бажання добровільно бути пілотами, але не вчилися у відповідному ВУЗі чи військовому навчальному закладі - пілотами вони не стануть.

Романчук повідомив, що українці у разі добровільної мобілізації можуть звернутися до рекрутингового центру чи іншого підрозділу чи до рекрутингового центру ЗСУ , щоб отримати відповідну інформацію про наявні посади.

Під час добровільної мобілізації буде запропоновано, наприклад, посади відповідно до його віку, статі, фаху, здоров’я та іншого.

Джерело: ICTV.

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