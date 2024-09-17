Украинцам рассказали о преимуществах добровольной мобилизации и где можно получить информацию об имеющихся должностях.

Мобилизация в Украине, в том числе добровольная, продолжается, нашему государству сейчас необходимы резервы на военную службу, потому что в стране продолжается призыв.

Кандидат в члены Ассоциации юристов Украины, младший лейтенант запаса Владимир Романчук рассказал детали добровольной мобилизации в Украине.

По его словам, со стороны государства предлагаются некоторые преимущества в случае добровольной мобилизации человека в украинскую армию.

Юрист отмечает, что возможность добровольной мобилизации в Украине и рода войск или специальности содержит некоторые нюансы.

"Это замечательно, что мы механику за образованием не предлагаем идти в повара, а даем возможность самостоятельно выбрать себе профессию механика, присоединиться к ремонтному батальону или стать механиком-водителем", - сообщил Романчук.

Младший лейтенант запаса ВСУ добавил, что украинцы должны понимать, что, если они хотят добровольно быть пилотами, но не учились в соответствующем ВУЗе или военном учебном заведении - пилотами они не станут.

Романчук сообщил, что украинцы в случае добровольной мобилизации могут обратиться в рекрутинговый центр или другое подразделение или в рекрутинговый центр ВСУ, чтобы получить соответствующую информацию об имеющихся должностях.

Во время добровольной мобилизации будут предложены, например, должности в соответствии с его возрастом, полом, профессией, здоровьем и другим.

Источник: ICTV .

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