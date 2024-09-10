Збирайте вирощені дома гарбузи в правильний час, використовуючи ці важливі поради та підказки.

Визначення того, коли потрібно збирати гарбузи на городі, може здатися загадкою.

Залиште головоломки маленьким дітям та дізнайтеся, як визначити, коли потрібно збирати гарбузи.

Є кілька простих підказок, які допоможуть розкрити таємницю визначення зрілості гарбузів.

Збираючи врожай на піку зрілості, гарбуза зберігаються два або більше місяців.

Коли потрібно збирати гарбузи?

Гарбузи, як і кавуни, полуниця і виноград , найкраще дозрівають, коли вони прикріплені до лози.

Після збирання їх з лози вміст цукру в плодах не збільшується, що робить час збирання врожаю особливо важливим для гарбузів, які ви хочете використовувати для випікання та приготування їжі.

Щоб точно з'ясувати, коли потрібно збирати гарбузи, перевірте шкірку плода та рослину.

Більшість гарбузів розвивають свій колір протягом кількох тижнів наприкінці вегетаційного періоду.

У той час як зовнішня частина плоду гарбуза змінюється із зеленого на відтінки помаранчевого, білого або синьо-зеленого, залежно від сорту, насіння всередині формується. Коли гарбуз досягає однорідного, зрілого кольору, насіння також проростає і здатне виробляти новий урожай наступного сезону.

Важливо знати, коли збирати врожай гарбузів, оскільки насіння, зібране занадто рано, може виявитися нежиттєздатним. Пам'ятайте про це, якщо хочете зберегти насіння для вирощування наступного року.

У міру дозрівання гарбуза шкірка втрачає свій блиск і стає тьмяною або матовою. Уникайте збирання блискучих плодів.

Вмираючі гарбузові лози. Здорові гарбузові лози починають жовтіти та відмирати, коли плоди дозрівають.

Жорсткі кірки. Товста шкіряста шкірка - явна ознака зрілості всіх видів гарбузів.

Джерело: bhg.com.

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