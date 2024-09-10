Собирайте выращенные дома тыквы в правильное время, используя эти важные советы и подсказки.

Определение того, когда нужно собирать тыквы в огороде, может показаться загадкой.

Оставьте головоломки маленьким детям и узнайте, как определить, когда нужно собирать тыквы.

Есть несколько простых подсказок, которые помогут раскрыть тайну определения зрелости тыкв.

Собирая урожай на пике зрелости, тыквы хранятся два или более месяцев.

Когда нужно собирать тыквы?

Тыквы, как и арбузы, клубника и виноград , лучше всего созревают, когда они прикреплены к лозе.

После сбора их с лозы содержание сахара в плодах не увеличивается, что делает время сбора урожая особенно важным для тыкв, которые вы хотите использовать для выпечки и приготовления пищи.

Чтобы точно выяснить, когда нужно собирать тыквы, проверьте кожуру плода и растение.

Большинство тыкв развивают свой цвет в течение нескольких недель в конце вегетационного периода.

В то время как внешняя часть плода тыквы меняется с зеленого на оттенки оранжевого, белого или сине-зеленого, в зависимости от сорта, семена внутри формируются. Когда тыква достигает однородного, зрелого цвета, семена также прорастают и способны производить новый урожай в следующем сезоне.

Важно знать, когда собирать урожай тыкв, поскольку семена, собранные слишком рано, могут оказаться нежизнеспособными. Помните об этом, если хотите сохранить семена для выращивания в следующем году.

По мере созревания тыквы кожура теряет свой блеск и становится тусклой или матовой. Избегайте сбора блестящих плодов.

Умирающие лозы тыквы. Здоровые тыквенные лозы начинают желтеть и отмирать, когда плоды созревают.

Жесткие корки. Толстая кожистая кожура — явный признак зрелости всех видов тыкв.

Источник: bhg.com.

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