Як тільки ви доживете до осені, ви можете подумати, що ваша відповідальність за підживлення дерев добігає кінця.

Насправді, вам потрібно трохи більше знати, як підгодовувати дерева восени, не в останню чергу, додаючи органічну речовину.

Багато добре перепрілого садового компосту, мішкового компосту або навіть добре перепрілого гною, доданого в ґрунт, це найкраще добриво, що повільно вивільняється для дерев восени.

Воно містить багато поживних речовин, які поступово віддаються ґрунту в міру розкладання.

Отже, ви додаєте це в ґрунт для росте дерево, або закопуючи добрива в землю, або додаючи шар на поверхню ґрунту навколо ваших рослин і дозволяючи черв'якам забрати його в ґрунт.

Інше, що він робить, це те, що він діє як буфер. Він утримує інші поживні речовини ґрунту та не дає їм вимиватися під час сильних зимових дощів.

Відповідаючи на запитання, чим підгодовувати дерева восени, потрібно говорити про справжні добрива, то, ймовірно, одним із найважливіших для додавання в цю пору року є вапно.

Тепер, це гранульована форма, яка в мене є, і вона буде розкладатися протягом осені та зими і потрапить у ґрунт. А потім її можуть засвоїти дерева протягом вегетаційного періоду наступного року.

Потім ви переходите до підживлення коренів дерев, і насправді під землею рослини мають можливість продовжувати рости постійно в м'яку погоду.

Отже, те, що їм допомагає, це калій. Тепер калій допомагає не лише стимулювати квіти та фрукти, які менш важливі в цю пору року, але й насправді допомагає рослинам стати жорсткішими.

Сульфат калію, ця тверда форма, може бути додана навколо основи дерев, але якщо ви хочете дійсно швидкого рішення, то ви можете додати рідке добриво для помідорів, розвести його в лійці, а потім полити їм навколо рослин, де він буде поглинений дуже швидко.

Джерело: gardenersworld.

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