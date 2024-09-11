Как только вы доживете до осени, вы можете подумать, что ваша ответственность за подкормку деревьев подходит к концу.

На самом деле, вам нужно немного больше знать, как подкармливать деревья осенью, не в последнюю очередь, добавляя, органическое вещество.

Много хорошо перепревшего садового компоста, мешкового компоста или даже хорошо перепревшего навоза, добавленного в почву, — это лучшее медленно высвобождающееся удобрение для деревьев осенью.

Оно содержит много питательных веществ, которые постепенно отдаются почве по мере разложения.

Итак, вы добавляете это в почву для растет дерево, либо закапывая удобрение в землю, либо добавляя слой на поверхность почвы вокруг ваших растений и позволяя червям забрать его в почву.

Другое, что он делает, это то, что он действует как буфер. Он удерживает другие питательные вещества почвы и не дает им вымываться во время сильных зимних дождей.

Отвечая на вопрос, чем подкармливать деревья осенью, нужно говорить о настоящих удобрениях, то, вероятно, одним из самых важных для добавления в это время года является садовая известь.

Теперь, это гранулированная форма, которая у меня есть, и она будет разлагаться в течение осени и зимы и попадет в почву. А затем ее могут усвоить деревья в течение вегетационного периода следующего года.

Затем вы переходите к подкормке корней деревьев, и на самом деле, под землей растения имеют возможность продолжать расти постоянно в мягкую погоду.

Итак, то, что им помогает, — это калий. Теперь калий помогает не только стимулировать цветы и фрукты, которые менее важны в это время года, но и на самом деле помогает растениям стать жестче.

Сульфат калия, эта твердая форма, может быть добавлена ​​вокруг основания деревьев, но если вы хотите действительно быстрого решения, то вы можете добавить жидкое удобрение для помидоров, развести его в лейке, а затем полить им вокруг растений, где он будет поглощен очень быстро.

Источник: gardenersworld.

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