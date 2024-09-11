На самом деле, вам нужно немного больше знать, как подкармливать деревья осенью, не в последнюю очередь, добавляя, органическое вещество.
Много хорошо перепревшего садового компоста, мешкового компоста или даже хорошо перепревшего навоза, добавленного в почву, — это лучшее медленно высвобождающееся удобрение для деревьев осенью.
Оно содержит много питательных веществ, которые постепенно отдаются почве по мере разложения.
Итак, вы добавляете это в почву для растет дерево, либо закапывая удобрение в землю, либо добавляя слой на поверхность почвы вокруг ваших растений и позволяя червям забрать его в почву.
Другое, что он делает, это то, что он действует как буфер. Он удерживает другие питательные вещества почвы и не дает им вымываться во время сильных зимних дождей.
Отвечая на вопрос, чем подкармливать деревья осенью, нужно говорить о настоящих удобрениях, то, вероятно, одним из самых важных для добавления в это время года является садовая известь.
Теперь, это гранулированная форма, которая у меня есть, и она будет разлагаться в течение осени и зимы и попадет в почву. А затем ее могут усвоить деревья в течение вегетационного периода следующего года.
Затем вы переходите к подкормке корней деревьев, и на самом деле, под землей растения имеют возможность продолжать расти постоянно в мягкую погоду.
Итак, то, что им помогает, — это калий. Теперь калий помогает не только стимулировать цветы и фрукты, которые менее важны в это время года, но и на самом деле помогает растениям стать жестче.
Сульфат калия, эта твердая форма, может быть добавлена вокруг основания деревьев, но если вы хотите действительно быстрого решения, то вы можете добавить жидкое удобрение для помидоров, развести его в лейке, а затем полить им вокруг растений, где он будет поглощен очень быстро.
Источник: gardenersworld.
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