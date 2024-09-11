Для зимового зберігання вибирайте сорти моркви, які, як відомо, добре зберігаються.

Питання, яке все частіше звучать восени, як зберегти моркву на зиму і коли її збирають, щоб не пропустити момент перезрілості.

У більшості регіонів це означає, що культури моркви, призначені для зимового зберігання, не висівають до кінця червня чи липня.

Перш ніж дізнатися, як зберегти моркву на зиму, визначте найкращий для себе метод.

Для зберігання в холодильнику покладіть моркву однакового розміру та сорту в один шар у пакети для заморожування об'ємом галон.

Видаліть якомога більше повітря, перш ніж запечатати кожен пакет з морквою. Складіть пакети на полиці або в ящику холодильника.

Щомісяця перевіряйте моркву на предмет гниття та використовуйте їх насамперед.

Якщо є тонкі кореневі волоски на моркві або невелика гнилизна, просто зніміть їх; сам корінь буде гаразд.

Морква стане рухливою і трохи м'якою, якщо вона втратить багато внутрішньої вологи, але її все ще можна їсти. Моркву можна натерти сирою в салати або приготувати на пару, запекти або додати супи.

Другий метод, який допоможе вам як зберегти моркву на зиму, зберігання у вологому піску.

Підготуйте коріння, як зазначено вище. Змочіть чистий пісок у великому контейнері чи тачці. Упакуйте овочі у ванну, дерев'яний ящик, 5-галонне відро, картонну коробку з пластиковим покриттям або контейнер для зберігання коренів.

Почніть із розміщення кількох шарів вологого піску на дні контейнера для зберігання. Покладіть моркву на пісок в один шар, не торкаючись один одного. Повністю засипте їх піском і продовжуйте укладати шарами, доки ящик чи контейнер не заповниться.

Зверху насипте шар вологого піску. Контейнер буде важким, коли буде заповнено, тож плануйте відповідним чином. При необхідності виймайте моркву, що зберігається.

Джерело: gardeners.

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