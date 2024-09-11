Для зимнего хранения выбирайте сорта моркови, которые, как известно, хорошо хранятся.

Вопросы, который все чаще звучат осенью, как сохранить морковь на зиму и когда ее собирают, чтобы не пропустить момент перезрелости.

В большинстве регионов это означает, что культуры моркови, предназначенные для зимнего хранения, не высевают до конца июня или июля.

Прежде чем узнать, как сохранить морковь на зиму, определите лучший для себя метод.

Для хранения в холодильнике положите морковь одинакового размера и сорта в один слой в пакеты для заморозки объемом галлон.

Удалите как можно больше воздуха перед тем, как запечатать каждый пакет с морковью. Сложите пакеты на полке или в ящике холодильника.

Ежемесячно проверяйте морковь на предмет гниения и используйте их в первую очередь.

Если есть тонкие корневые волоски на моркови или небольшая гниль, просто снимите их; сам корень будет в порядке.

Морковь станет шевелящейся и немного мягкой, если она потеряет много внутренней влаги, но ее все еще можно есть. Морковь можно натереть сырой в салаты или приготовить на пару, запечь или добавить в супы.

Второй метод, который поможет вам как сохранить морковь на зиму, хранение во влажном песке.

Подготовьте корни, как указано выше. Смочите чистый песок в большом контейнере или тачке. Упакуйте овощи в ванну, деревянный ящик, 5-галлонное ведро, картонную коробку с пластиковым покрытием или контейнер для хранения корней .

Начните с размещения нескольких слоев влажного песка на дне контейнера для хранения. Положите морковь на песок в один слой, не касаясь друг друга. Полностью засыпьте их песком и продолжайте укладывать слоями, пока ящик или контейнер не заполнится.

Сверху насыпьте слой влажного песка. Контейнер будет тяжелым, когда будет заполнен, поэтому планируйте соответствующим образом. По мере необходимости вынимайте хранящуюся морковь.

Источник: gardeners.

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