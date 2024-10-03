Колишня суддя "Мастер Шеф" пропонує приготувати огірки на зиму за її родинним рецептом.

Шеф-кухар Тетяна Литвинова запевняє, що цей простий, але дуже смачний рецепт точно вам сподобається. Із ним огірки на зиму вийдуть хрусткі та неймовірно смачні.

Для приготування огірків на зиму вам знадобляться:

Огірки — 1 кг (розміром близько 10 см, з чорними пухирцями)

Кріп (з парасольками) — 1 пучок

Листя вишні — 5-6 штук

Корінь хріну — 1 невеликий шматок

Часник — 2 зубчики

Гострий перець — 1 невеликий стручок (за бажанням)

Вода — 3 л

Сіль — 3 столові ложки (негазована)

Спочатку замочіть огірки у холодній воді на кілька годин (краще на ніч), щоб вони стали пружними та хрусткими.

Закип'ятіть 3 літри води. Додайте 3 столові ложки солі та розчиніть сіль у гарячій воді. Далі додайте холодну очищену воду для охолодження розсолу.

На дно чистих банок викладіть кріп, листя вишні, шматочки кореня хріну та часник. Поставте огірки вертикально, залишивши трохи місця зверху для букету спецій.

Залийте огірки приготовленим розсолом. Поставте банки в тепле місце на 1-2 дні, щоб почався процес бродіння. Коли з'явиться перша пінка, спробуйте огірки. Якщо вони вам до смаку, накрийте банки кришками і сховайте у холодильник. Якщо огірки ще не досягли потрібного рівня солоності, дайте їм настоятися ще день-два.

Якщо хочете зберігати огірки на зиму, злийте розсіл, закип'ятіть його та знову залийте огірки. Закрийте банки кришками та зберігайте в прохолодному темному місці.

Щоб огірки залишалися хрусткими, Тетяна Литвинова радить замочувати їх у холодній воді перед приготуванням. Використовуйте свіжі спеції: кріп, хрін та листя вишні, які надають огіркам особливого аромату.

Спробуйте цей простий та смачний рецепт огірків на зиму, і ваші гості завжди проситимуть добавки!

Останні новини України:

Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.

Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.

Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.