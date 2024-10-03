Шеф-повар Татьяна Литвинова уверяет, что этот простой, но вкуснейший рецепт точно вам понравится. С ним огурцы на зиму получатся хрустящие и невероятно вкусные.

Для приготовления огурцов на зиму вам понадобятся:

Огурцы – 1 кг (размером около 10 см, с черными пузырьками)

Укроп (с зонтиками) - 1 пучок

Листья вишни - 5-6 штук

Корень хрена – 1 небольшой кусок

Чеснок - 2 зубчика

Острый перец – 1 небольшой стручок (по желанию)

Вода – 3 л

Соль - 3 столовые ложки (негазированная)

Сначала замочите огурцы в холодной воде на несколько часов (лучше на ночь), чтобы они стали упругими и хрустящими.

Вскипятите 3 литра воды. Добавьте 3 столовых ложки соли и растворите соль в горячей воде. Затем добавьте холодную очищенную воду для охлаждения рассола.

На дно чистых банок выложите укроп, листья вишни, кусочки корня хрена и чеснок. Поставьте огурцы вертикально, оставив немного места сверху для букета специй.

Залейте огурцы приготовленным рассолом. Поставьте банки в теплое место на 1-2 дня, чтобы начать процесс брожения. Когда появится первая пенка, попробуйте огурцы. Если они по вкусу, накройте банки крышками и спрячь в холодильник. Если огурцы еще не добились нужного уровня солености, дайте им настояться еще день-два.

Если вы хотите хранить огурцы на зиму, слейте рассол, вскипятите его и снова залейте огурцы. Закройте банки крышками и храните в темном прохладном месте.

Чтобы огурцы оставались хрустящими, Татьяна Литвинова советует замачивать в холодной воде перед приготовлением. Используйте свежие специи: укроп, хрен и листья вишни, которые придают огурцам особый аромат.

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт огурцов на зиму, и ваши гости будут всегда просить добавки!

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