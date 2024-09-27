Зіркка "Мастер Шеф" розповідає, що кабачкова ікра на зиму - ідеальний варіант закуски на холодну пору року, а її рецепт настільки простий, що впорається будь-хто. Також Литвинова додає, що цей рецепт кабачкової ікри в пакеті для запікання дозволяє зберегти максимум корисних властивостей овочів.

Інгредієнти:

Кабачки (або цукіні) — 1 кг

Солодкий перець — 3 шт.

Морква — 2 шт.

Помідори — 4 шт.

Цибуля — 2 шт.

Часник — 4 зубчики

Оливкова олія (або інша на вибір) — 2-3 ст. л.

Вершкове масло — 50-60 г

Орегано (або чебрець) — 1 ч. л.

Сіль та чорний перець — за смаком

Наріжте всі овочі крупними шматками. Цукіні, солодкий перець, моркву, помідори та цибулю нарізати хаотично, без надмірної уваги до форми. Часник можна просто очистити, не нарізаючи.

Складіть усі овочі в пакет для запікання, додайте вершкове масло, орегано (або чебрець), і трохи оливкової олії. Не додавайте сіль на цьому етапі, щоб уникнути виділення зайвої вологи. Перемішайте все прямо в пакеті. Закрийте пакет, видаливши зайве повітря, і розподіліть овочі рівномірно. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 1 години.

Після запікання дістаньте овочі з духовки, розріжте пакет і викладіть овочі на сито, щоб зайва рідина стекла. Залиште на 10-15 хвилин.

Викладіть овочі в блендер і подрібніть до однорідної консистенції. Додайте сіль, оливкову олію та інші спеції за смаком. Добре перемішайте, щоб отримати ніжну та ароматну ікру.

Кабачкова ікра на зиму готова до вживання! Її можна подати на гречаний багет або використати як гарнір до печеної картоплі. Зберігайте в холодильнику, або законсервуйте на зиму.

Тетяна Литвинова додає, що цей рецепт кабачкової ікри ідеально підходить для тих, хто хоче їсти здорову їжу і не витрачати на це надто багато часу. Овочі запікаються у власному соку, що дозволяє зберегти їхні корисні властивості та створює насичений смак. Спробуйте цей рецепт від Тетяни Литвинової, і кабачкова ікра на зиму стане справжнім хітом на вашому столі!

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