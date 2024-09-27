Звезда "Мастер Шеф" рассказывает, что кабачковая икра на зиму – идеальный вариант закуски на холодное время года, а ее рецепт настолько прост, что справится любой. Также Литвинова добавляет, что этот рецепт кабачковой икры в пакете для запекания позволяет сберечь максимум полезных свойств овощей.

Ингредиенты:

Кабачки (или цуккини) - 1 кг

Сладкий перец – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Помидоры – 4 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок - 4 зубчика

Оливковое масло (или другое на выбор) – 2-3 ст. л.

Сливочное масло – 50-60 г

Орегано (или чабрец) – 1 ч. л.

Соль и черный перец - по вкусу

Нарежьте все овощи крупными кусками. Цуккини, сладкий перец, морковь, помидоры и лук нарезать хаотично без чрезмерного внимания к форме. Чеснок можно просто очистить, не нарезая.

Сложите все овощи в пакет для запекания, добавьте сливочное масло, орегано (или чабрец), и немного оливкового масла. Не добавляйте соль на этом этапе во избежание выделения излишней влаги. Перемешайте все прямо в пакете. Закройте пакет, удалив лишний воздух и распределите овощи равномерно. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 1 часа.

После запекания извлеките овощи из духовки, разрежьте пакет и выложите овощи на сито, чтобы лишняя жидкость стекла. Оставьте на 10-15 минут.

Выложите овощи в блендер и измельчите до однородной смеси. Добавить соль, оливковое масло и другие специи по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы получить нежную и ароматную икру.

Кабачковая икра на зиму готова к употреблению! Ее можно подать на гречишный багет или использовать в качестве гарнира к печеному картофелю. Храните в холодильнике или законсервируйте на зиму.

Татьяна Литвинова добавляет, что этот рецепт кабачковой икры идеально подходит для тех, кто хочет есть здоровую пищу и не тратить на это слишком много времени. Овощи запекаются в своем соке, что позволяет сохранить их полезные свойства и создает насыщенный вкус. Попробуйте этот рецепт от Татьяны Литвиновой и кабачковая икра на зиму станет настоящим хитом на вашем столе!

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