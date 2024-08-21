До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 21 серпня.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 21 серпня.

Гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 21 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 21 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута

Деяким проектам не судилося залишити землю.

Навіть якщо спочатку це здавалося гарною ідеєю, можливо, зараз саме час відмовитися від неї.

Ви не хочете витрачати час та енергію на те, що нікуди не приведе. Просто спишіть це на досвід.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Ви готові діяти, інші побачать ваш амбітний бік.

Однак, ви можете відчути легке розчарування, коли те, що ви готові зробити, не готове для вас.

Будьте терплячі. Іноді потрібно трохи часу, перш ніж все стане на свої місця. Використовуйте цей час розумно, щоб підготуватися до наступних кроків.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута

Останнім часом ви дізналися про себе чимало нового, і тепер настав час застосувати отримані знання на практиці.

Вам слід продумати свої кроки, не поспішаючи.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Ви та людина, яка стане каталізатором для початку чогось нового. Ви старанно працюєте, щоб внести великі зміни у своє життя.

Іноді страх не мати чогось може змусити вас бути надмірно агресивним у цьому прагненні.

Постарайтеся підтримувати сильний настрій на основі достатку. Для всіх вистачить.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернутий

Загляньте всередину себе. Ваші почуття це провідник, який допоможе вам зрозуміти, де ви зараз.

Ви можете підживлюватися енергією інших людей, і це може змусити вас почуватись трохи не у своїй тарілці.

Однак те, що ви знайдете, може допомогти вам бути корисним людям у вашому житті у хорошому сенсі. Будьте відкриті для варіантів.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Поміркованість, перевернута

Ви дуже багато думаєте про те, що є в інших і чого ви хочете.

Кожен має труднощі, про які ви можете не знати. Важливо не звинувачувати минуле чи, можливо, відсутність можливостей у тому, що щось не спрацювало за планом.

Натомість спробуйте знайти лазівку, яка допоможе вам здійснити свої мрії.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Іноді розуміння свого головного навіщо може допомогти вам відчути радість від того, що ви збираєтеся зробити.

Звісно, ​​у цій подорожі будуть такі моменти, які вам взагалі не захочеться проходити.

Однак саме такі моменти допомагають вам гартувати характер і вчать вас тому, що означає бути беззастережно відданим справі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колісниця

Є час і місце, щоб здатися та піти. Але ви знаєте, що це не так.

Можливо, ви не зможете контролювати все, що відбувається довкола вас.

Але ви можете контролювати свою реакцію, і це може бути майже одне й те саме.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Правосуддя

Якщо ви хочете, щоб щось змінилося, вам, можливо, доведеться взяти більше участі, ніж ви вже приймаєте.

Особливо якщо вас цікавлять якісь політичні дії. Ви захочете писати та говорити те, що, на вашу думку, має бути сказано, і робити частину роботи, яку інші не хочуть робити.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Ви багато думали про необхідність великих змін.

Ви можете не відчувати, що інші вас підтримають. Це може тиснути на ваше серце.

Вам може здаватися, що ви зовсім одні, але саме тут Всесвіт часто йде назустріч, щоб допомогти вам побачити, що ви самодостатні.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Мечів

Ви зустрічаєте людину, яка вам не подобається, але ви змушені з нею працювати.

Так влаштований всесвіт. Ваші проблеми та риси характеру конфліктують з їх, але серед усіх іскор, які виникають, коли ви стикаєтеся лобами один з одним, ви вчитеся і стаєте кращими.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Жезлов

На вас чекають хороші новини, і ви можете здивуватися, дізнавшись, що хтось думає про вас у такому позитивному світлі.

Ви все робите правильно, і за це ви будете винагороджені.

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