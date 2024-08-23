У Vodafone розповіли, як українці можуть отримати подвоєний обсяг ГБ та хвилин від мобільного оператора.

Vodafone повідомив про «Вдвічі більше в Україні» у тарифах Joice.

Прресслужба Vodafone у Фейсбук пояснила, про що йде мова.

"Зараз все пояснимо. При активації тарифів Vodafone Joice Start, Joice Pro, Joice Max ви отримаєте подвоєний обсяг ГБ та хвилин для перших трьох пакетів послуг з моменту здійснення першого дзвінка. Сплачуйте вартість пакета послуг за вашим тарифом та отримуйте вдвічі більше розмов з рідними та вдвічі більше перегляду улюбленого контенту", - йдеться у повідомленні.

Проте у коментарях українці діляться проблемами, які у них виникли при користуванні мобільним оператором.

"У вас є хтось живий в службі підтримки??? 3й день пишу- як у бездну. Лише приходять повідомлення - почекайте. Я так розумію, ви взагалі відмовились від сервісу???",

"Щомісяця ви лише надаєте послуги 2 тижні, а далі блокуєте вихідні дзвінки, вимагаєте ще оплати окрім щомісячного платежу. У мене так було, а тепер у доньки другий місяць поспіль.

Додзвонитись до оператора ніколи не можна, вони постійно в укриттях, просто насміхаються. Будемо з вами прощатися", - скаржаться користувачі мережі у коментарях.

У Vodafone відповіли:

"Просимо написати нам в приватні повідомлення для можливого вирішення вашої ситуації. Очікуємо".

Також у Vodafone додали, що їхні "оператори працюють 24/7. Якщо у чаті є черга, необхідно почекати на відповідь. Також, можете звернутись за номером 111 або в приватні повідомлення наших офіційних сторінок в соціальних мережах. Наприклад, в приватні повідомлення цієї спільноти".

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