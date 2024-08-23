В Vodafone рассказали, как украинцы могут получить удвоенный объем ГБ и минут от мобильного оператора.

Vodafone сообщил о «Вдвое больше в Украине» в тарифах Joice.

Пресс-служба Vodafone в Фейсбуке объяснила, о чем идет речь.

"Сейчас все объясним. При активации тарифов Vodafone Joice Start, Joice Pro, Joice Max вы получите удвоенный объем ГБ и минут для первых трех пакетов услуг с момента совершения первого звонка. Платите стоимость пакета услуг по вашему тарифу и получайте вдвое больше разговоров с родными и вдвое больше просмотра любимого контента", - говорится в сообщении.

Однако в комментариях украинцы делятся проблемами, которые у них возникли при пользовании мобильным оператором.

"У вас есть кто-то живой в службе поддержки??? 3й день пишу-как в бездну. Только приходят сообщения - подождите. Я так понимаю, вы вообще отказались от сервиса???",

"Ежемесячно вы только предоставляете услуги 2 недели, а дальше блокируете исходящие звонки, требуете еще оплаты кроме ежемесячного платежа. У меня так было, а теперь у дочери второй месяц подряд.

Дозвониться оператору никогда нельзя, они постоянно в укрытиях, просто насмехаются. Будем с вами прощаться», – жалуются пользователи сети в комментариях.

В Vodafone ответили:

"Просим написать нам в частные сообщения для возможного разрешения вашей ситуации. Ожидаем".

Также в Vodafone добавили, что их "операторы работают 24/7. Если в чате есть очередь, необходимо подождать ответа. Также можете обратиться по номеру 111 или в частные сообщения наших официальных страниц в социальных сетях. Например, в частные сообщения этого сообщества".

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