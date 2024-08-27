Як правильно садити озимий часник під зиму? Для успішного вирощування цієї рослини важливо заздалегідь підготувати грядку. Ось що вам знадобиться, якщо ви плануєте садити озимий часник.

Садити озимий часник наприкінці сезону – це звична справа для багатьох городників. Ця рослина популярна завдяки своїм корисним властивостям і неперевершеному смаку. Сучасні сорти вирощувати легше, але для кожного гібриду важлива правильна підготовка ґрунту, коли ви садите озимий часник.

Підготовку грядки для садіння озимого часнику починають приблизно за 10 днів до посадки. Грядка повинна бути добре освітлена і не піддаватися застою води навесні. Найкраще часник росте після бобових і гарбузових культур, а також після сидератів. Однак у кислому ґрунті рослина погано плодоносить.

Перед тим як садити озимий часник, експерти радять глибоко перекопати ґрунт, розбиваючи грудки. На цьому етапі слід внести органічні добрива: одного відра перегною або компосту на квадратний метр ґрунту буде достатньо. Також можна додати пів літра золи на ту ж площу. Хоча мінеральні добрива можуть бути корисними, без них часник також буде добре рости. Після перекопування грядку вирівнюють граблями.

Для посадки озимого часнику використовуйте спеціальний посадковий матеріал – зубчики, отримані від пророщування бульбочок. Однозубки можна виростити з бульбочок протягом 2 років. Перед посадкою потримайте посадковий матеріал у розчині марганцівки протягом 20 хвилин, щоб підготувати його до садіння озимого часнику.

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