Как правильно сажать озимый чеснок под зиму? Для удачного выращивания этого растения принципиально заблаговременно приготовить грядку. Вот что вам понадобится, если вы планируете сажать озимый чеснок.

Сажать озимый чеснок в конце сезона – это обычное дело для многих огородников. Это растение популярно благодаря своим полезным свойствам и непревзойденному вкусу. Современные сорта выращивать легче, но для каждого гибрида важна правильная подготовка почвы, когда вы садите озимый чеснок.

Подготовку грядки для посадки озимого чеснока начинают примерно за 10 дней до посадки. Грядка должна быть хорошо освещена и не подвергаться застою воды весной. Лучше всего чеснок растет после бобовых и тыквенных культур, а также после сидератов. Однако в кислой почве растение плохо плодоносит.

Перед тем как сажать озимый чеснок, эксперты советуют глубоко перекопать почву, разбивая комки. На этом этапе следует внести органические удобрения: одного ведра перегноя или компоста на квадратный метр грунта будет достаточно. Также можно добавить пол литра золы на ту же площадь. Хотя минеральные удобрения могут быть полезны, без них чеснок также будет хорошо расти. После перекапывания грядку выравнивают граблями.

Для посадки озимого чеснока используйте специальный посадочный материал – зубчики, полученные от проращивания пузырьков. Однозубки можно вырастить из пузырьков в течение 2 лет. Перед посадкой подержите посадочный материал в растворе марганцовки в течение 20 минут, чтобы подготовить его к посадке озимого чеснока.

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