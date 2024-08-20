В Україні взимку можливі тривалі відключення електрики до 12 годин на добу, а з 19 серпня повернуться графіки відключень через спекотну погоду.

У майбутньому опалювальному сезоні в Україні прогнозують можливість тривалих відключень електроенергії. Найгірший сценарій передбачає відсутність світла до 12 годин на добу.

Про це повідомив енергетичний експерт Андрій Закревський в коментарі каналу "Київ24". Він зазначив, що за оптимістичним прогнозом, відключення триватимуть щонайменше 6 годин на добу.

"Приблизно пік споживання становить 15 ГВт, тоді як базова генерація зможе забезпечити максимум 9 ГВт. Якщо не вдалося розширити з'єднання з Європою, додатково можна отримати лише 2 ГВт з-за кордону", — розповів Закревський.

З огляду на ці дані, загальний обсяг генерації може досягти 11 ГВт, а пік споживання залишиться на рівні 15 ГВт. Це може призвести до відключень електрики для компенсації цього дефіциту.

"Найгірший сценарій — це відключення на 12 годин з 24-х. Більш оптимістичний прогноз передбачає відключення на шість-вісім годин на добу", — додав експерт.

Повернення графіків відключень електрики

19 серпня в Україні очікується повернення графіків відключень електроенергії через зростання споживання електрики через спекотну погоду.

Зокрема, з 17:00 до 21:00 буде діяти одна черга відключень. Інші обмеження наразі не передбачені.

Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть оформити пенсію навіть без стажу.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія