В Украине зимой возможны длительные отключения электричества до 12 часов в сутки, а с 19 августа вернутся графики отключений из-за жаркой погоды.

В предстоящем отопительном сезоне в Украине прогнозируют возможность продолжительных отключений электроэнергии. Худший сценарий предполагает отсутствие света до 12 часов в сутки.

Об этом сообщил энергетический эксперт Андрей Закревский в комментарии каналу "Киев24". Он отметил, что по оптимистическому прогнозу, отключения будут продолжаться не менее 6 часов в сутки.

"Приблизительно пик потребления составляет 15 ГВт, тогда как базовая генерация сможет обеспечить максимум 9 ГВт. Если не удалось расширить соединение с Европой, дополнительно можно получить только 2 ГВт из-за границы", - рассказал Закревский.

Учитывая эти данные, общий объем поколения может достигнуть 11 ГВт, а пик потребления останется на уровне 15 ГВт. Это может привести к отключению электричества для компенсации этого дефицита.

"Худший сценарий - это отключение на 12 часов из 24-х. Более оптимистичный прогноз предполагает отключение на шесть-восемь часов в сутки", - добавил эксперт.

Возврат графиков отключений электричества

19 августа в Украине ожидается возвращение графиков отключений электроэнергии из-за роста потребления электричества из-за жаркой погоды.

В частности, с 17:00 до 21:00 будет действовать одна очередь отключений. Остальные ограничения пока не предусмотрены.

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