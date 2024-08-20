Не всі українці мають достатній страховий стаж для повноцінної пенсії, і в таких випадках соціальна пенсія стає доступною альтернативою.

Українці продовжують отримувати пенсії. Для отримання пенсії у 2024 році потрібно мати від 15 до 31 року страхового стажу, залежно від віку виходу на пенсію. Якщо страхового стажу недостатньо, можна претендувати на соціальну пенсію, яка розраховується на основі прожиткового мінімуму та середнього доходу сім'ї. Стало відомо, скільки років стажу потрібно для соціальної пенсії.

Про це повідомили у ПФУ.

Не всі українці мають достатній страховий стаж для повноцінної пенсії, і в таких випадках соціальна пенсія стає доступною альтернативою.

Соціальна пенсія надається громадянам, які досягли пенсійного віку, але не накопичили достатньо років трудового стажу для повноцінної пенсії. Вона забезпечує мінімальний рівень життя для осіб, які втратили працездатність.

Розмір соціальної пенсії розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (у 2024 році – 2 361 гривня) та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. Проте максимальна сума соціальної пенсії не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 3 028 гривень.

З 2024 року для виходу на пенсію за віком потрібен такий страховой стаж:

60 років – 31 рік стажу;

63 роки – від 21 до 31 року стажу;

65 років – від 15 до 21 року стажу.

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