Не у всех украинцев есть достаточный страховой стаж для полноценной пенсии, и в таких случаях социальная пенсия становится доступной альтернативой.

Украинцы продолжают получать пенсию. Для получения пенсии в 2024 году нужно иметь от 15 до 31 года страховой стаж, в зависимости от возраста выхода на пенсию. Если страховой стаж недостаточно, можно претендовать на социальную пенсию, которая рассчитывается на основе прожиточного минимума и среднего дохода семьи. Стало известно, сколько лет стажа нужно для социальной пенсии.

Об этом сообщили в ПФУ.

Не у всех украинцев есть достаточный страховой стаж для полноценной пенсии, и в таких случаях социальная пенсия становится доступной альтернативой.

Социальная пенсия предоставляется гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не накопившим достаточно лет трудового стажа для полноценной пенсии. Она обеспечивает минимальный уровень жизни для лиц, утративших трудоспособность.

Размер социальной пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (в 2024 году – 2361 гривна) и средним месячным доходом на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев. Однако максимальная сумма социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 3028 гривен.

С 2024 года для выхода на пенсию по возрасту требуется такой страховой стаж:

60 лет – 31 год стажа;

63 года – от 21 до 31 года стажа;

65 лет – от 15 до 21 года стажа.

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Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.

Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.