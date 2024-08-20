Кількість молодих фахівців до 35 років на державній службі зменшилася і складає лише 20% від загальної кількості держслужбовців в Україні. Це призводить до інституційної проблеми, оскільки державна служба стає менш оновленою і все більше залежить від старших поколінь.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань державної служби.

Останні роки показують стабільну тенденцію до скорочення кількості молодих фахівців на державній службі України.

Наразі на державній службі працює 31 745 осіб віком до 35 років, що становить лише 20% від загальної кількості держслужбовців в Україні. Серед них більшість – 22 661 особа (71%) – це жінки, а чоловіки складають лише 29% (9 084 особи). З цих молодих фахівців лише 20 займають посади категорії "А" (вищі керівні позиції), 3 917 – категорії "Б", а найбільша частка – 27 808 осіб – займає посади категорії "В" (найнижчі за рангом посади).

У 2023 році на державній службі працювало 33 649 молодих спеціалістів, з яких 23 942 (71%) були жінками, а 9 707 (29%) – чоловіками. У 2024 році їх кількість зменшилася на 1 904 особи.

Тенденція до скорочення молодих кадрів на державній службі стає ще більш вираженою, порівняно з попередніми роками. У 2020 році молодь складала близько 27% держслужбовців, у 2021 році – 25%, а за підсумками 2022 року цей показник знизився до 21%.

Зменшення кількості молодих фахівців створює інституційну проблему для державної служби, яка стає дедалі залежнішою від старших поколінь працівників. Це може уповільнити впровадження інноваційних підходів і негативно позначитися на ефективності державного управління.

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