Количество молодых специалистов до 35 лет на государственной службе уменьшилось и составляет всего 20% от общего количества госслужащих в Украине. Это приводит к институциональной проблеме, поскольку государственная служба становится менее обновленной и все больше зависит от старших поколений.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.

В последние годы показывают стабильную тенденцию к сокращению количества молодых специалистов на государственной службе Украины.

В настоящее время на государственной службе работает 31 745 человек в возрасте до 35 лет, что составляет всего 20% от общего количества госслужащих в Украине. Среди них большинство – 22 661 человек (71%) – это женщины, а мужчины составляют только 29% (9084 человека). Из этих молодых специалистов только 20 занимают должности категории "А" (высшие руководящие позиции), 3 917 – категории "Б", а наибольшая доля – 27 808 человек – занимает должности категории "В" (самые низкие по рангу должности).

В 2023 году на государственной службе работало 33649 молодых специалистов, из которых 23942 (71%) были женщинами, а 9707 (29%) - мужчинами. В 2024 году их количество уменьшилось на 1 904 человека.

Тенденция к сокращению молодых кадров на государственной службе становится еще более выраженной по сравнению с предыдущими годами. В 2020 году молодежь составляла около 27% госслужащих, в 2021 году – 25%, а по итогам 2022 этот показатель снизился до 21%.

Уменьшение количества молодых специалистов создает институциональную проблему для государственной службы, которая становится все зависимее старших поколений работников. Это может замедлить внедрение инновационных подходов и негативно отразиться на эффективности государственного управления.

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