У вересні пенсіонери, які не повідомили Пенсійний фонд про зміни у своєму житті, можуть залишитися без виплат.

У вересні деякі пенсіонери можуть зіткнутися з затримками в отриманні пенсійних виплат. Щоб дізнатися про можливі причини припинення виплат, важливо звернути увагу на наступні фактори. Про це повідомили у ПФУ.

У вересні пенсіонери, які не повідомили Пенсійний фонд про зміни у своєму житті, можуть залишитися без виплат. Згідно із законодавством, пенсіонери повинні інформувати ПФУ про будь-які зміни протягом 10 днів. Це можна зробити через електронну пошту або особисто, відвідавши відділення фонду.

Зокрема, це стосується таких ситуацій:

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

оновлення документів, таких як зміна паспорта;

зміни даних, що впливають на нарахування пенсії, наприклад, зміна прізвища;

працевлаштування або звільнення;

зміни місця реєстрації;

зміни або припинення певного статусу.

Особи, які отримали незаконно завищені виплати, зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть добровільно повернути переплату, але в разі відмови можуть бути застосовані примусові заходи. Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від щомісячних пенсійних виплат для покриття фінансових збитків.

Нагадаємо, що в Україні спеціальні пенсії отримують 11,3% від загальної чисельності пенсіонерів. Для порівняння, в країнах ОЕСР, наприклад, у Польщі цей показник становить лише 6%, що майже вдвічі менше, ніж в Україні. Серед українців, які мають спеціальні пенсійні права, середній вік виходу на пенсію складає всього 45 років.

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