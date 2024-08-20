У вересні деякі пенсіонери можуть зіткнутися з затримками в отриманні пенсійних виплат. Щоб дізнатися про можливі причини припинення виплат, важливо звернути увагу на наступні фактори. Про це повідомили у ПФУ.
У вересні пенсіонери, які не повідомили Пенсійний фонд про зміни у своєму житті, можуть залишитися без виплат. Згідно із законодавством, пенсіонери повинні інформувати ПФУ про будь-які зміни протягом 10 днів. Це можна зробити через електронну пошту або особисто, відвідавши відділення фонду.
Зокрема, це стосується таких ситуацій:
- виїзду на постійне місце проживання за кордон;
- оновлення документів, таких як зміна паспорта;
- зміни даних, що впливають на нарахування пенсії, наприклад, зміна прізвища;
- працевлаштування або звільнення;
- зміни місця реєстрації;
- зміни або припинення певного статусу.
Особи, які отримали незаконно завищені виплати, зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть добровільно повернути переплату, але в разі відмови можуть бути застосовані примусові заходи. Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від щомісячних пенсійних виплат для покриття фінансових збитків.
Нагадаємо, що в Україні спеціальні пенсії отримують 11,3% від загальної чисельності пенсіонерів. Для порівняння, в країнах ОЕСР, наприклад, у Польщі цей показник становить лише 6%, що майже вдвічі менше, ніж в Україні. Серед українців, які мають спеціальні пенсійні права, середній вік виходу на пенсію складає всього 45 років.
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