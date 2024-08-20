В сентябре пенсионеры, не сообщившие Пенсионный фонд об изменениях в своей жизни, могут остаться без выплат.

В сентябре некоторые пенсионеры могут столкнуться с задержками в получении пенсионных выплат. Чтобы узнать возможные причины прекращения выплат, важно обратить внимание на следующие факторы. Об этом сообщили в ПФУ.

В сентябре пенсионеры, не сообщившие Пенсионный фонд об изменениях в своей жизни, могут остаться без выплат. Согласно законодательству, пенсионеры должны информировать ПФУ о любых изменениях в течение 10 дней. Это можно сделать по электронной почте или лично, посетив отделение фонда.

В частности, это касается следующих ситуаций:

выезда на постоянное место жительства за границу;

обновление документов, таких как смена паспорта;

изменения данных, влияющих на начисление пенсии, например, смена фамилии;

трудоустройство или увольнение;

смены места регистрации;

изменения или прекращения определенного статуса.

Лица, получившие незаконно завышенные выплаты, обязаны вернуть лишние средства. Пенсионеры могут добровольно вернуть переплату, но при отказе могут быть применены принудительные меры. Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от ежемесячных пенсионных выплат для покрытия финансовых убытков.

Напомним, что в Украине специальные пенсии получают 11,3% общей численности пенсионеров. Для сравнения, в странах ОЭСР, например, в Польше этот показатель составляет всего 6%, что почти вдвое меньше, чем в Украине. Среди украинцев, у которых есть специальные пенсионные права, средний возраст выхода на пенсию составляет всего 45 лет.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.