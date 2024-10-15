Згідно зі списком «багатих людей» Forbes 2024 року, у світі налічується 2781 мільярдер.

Хоча на те, що може вивести людину в статус мільярдера, впливають багато факторів, багато астрологів стверджують, що певні астрологічні положення відіграють роль у тому, скільки багатства людина може нагромадити за своє життя.

Три знаки зодіаку з найбільшою кількістю мільярдерів:

1. Козеріг

Якщо ви Козеріг, то вітаємо – ви на першому місці! Дисципліна і цілеспрямованість Козерогів роблять їх найбагатшими з усіх знаків зодіаку.

Козеріг «ніколи не задоволений існуючим станом речей», пояснив Хоу, додавши, що «ви завжди прагнете вищої мети».

У вас завжди високі очікування від себе, і ви ніколи не погодитеся на посередність. Козероги відомі своєю працелюбністю, амбітністю та рішучістю і «одержимі стабільністю».

2. Телець

Телець - практичний та реалістичний знак. Відомо, що роблять великі інвестиції. Однак це не все, що Телець приносить на стіл.

Тельці особливо дуже вперті у цьому, чого хочуть домогтися». Цей знак, керований Венерою, також ставить в основу якість, через що їх можна прийняти за «скнару».

Коли вони ставлять собі за мету, вона досягається.

Якщо Телець витрачатиме весь свій час на наполегливу працю, він напевно заробить купу грошей.

3. Діва

Хоу пояснив, що завдяки скрупульозній натурі та аналітичним здібностям Діви можуть робити найкращі кар'єрні кроки, що в довгостроковій перспективі допомагає їм досягти великого успіху.

«Діва розгляне всі можливі аспекти мислення, перш ніж ухвалити рішення. Вони не люблять помилятися, тому вони розглянуть усі сторони, перш ніж запропонувати вирішення проблеми».

За такого рівня мислення не дивно, що вони помістили його на третє місце у цьому списку.

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