Хотя на то, что может вывести человека в статус миллиардера, влияют многие факторы, многие астрологи утверждают, что определенные астрологические положения играют роль в том, сколько богатства человек может накопить за свою жизнь.

Три знака зодиака с наибольшим количеством миллиардеров:

1. Козерог

Если вы Козерог, то поздравляем — вы на первом месте! Дисциплина и целеустремленность Козерогов делают их самыми богатыми из всех знаков зодиака .

Козерог «никогда не удовлетворен существующим положением вещей», объяснил Хоу, добавив, что «вы всегда стремитесь к более высокой цели».

У вас всегда высокие ожидания от себя, и вы никогда не согласитесь на посредственность. Козероги известны своей трудолюбивостью, амбициозностью и решительностью и «одержимы стабильностью».

2. Телец

Телец — практичный и реалистичный знак. Известно, что они делают большие инвестиции. Однако это не все, что Телец приносит на стол.

Тельцы в особенности очень упрямы в том, чего они хотят добиться». Этот знак, управляемый Венерой, также ставит во главу угла качество, из-за чего их можно принять за «скрягу».

Когда они ставят перед собой цель, она достигается.

Если Телец будет тратить все свое время на упорный труд, он наверняка заработает кучу денег.

3. Дева

Хоу объяснил, что благодаря скрупулезной натуре и аналитическим способностям Девы могут делать наилучшие карьерные шаги, что в долгосрочной перспективе помогает им добиться большого успеха .

«Дева рассмотрит все возможные аспекты мышления, прежде чем принять решение. Они не любят ошибаться, поэтому они рассмотрят все стороны, прежде чем предложить решение проблемы».

При таком уровне мышления неудивительно, что они поместили его на третье место в этом списке.

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