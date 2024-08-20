Фіналістка "Майстер Шеф" розкрила секрет, як приготувати смачний соус до вечері всього за 20 хвилин.

Зірка дванадцятого сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Рябенко розкрила секрет, як швидко й смачно приготувати рибу, яка сподобається всій родині. Ключовий момент у цьому рецепті – як правильно приготувати смачний соус до вечері, адже саме він надає страві особливого смаку.

Цього разу Ольга приготувала сибаса, проте для цього рецепту підійде будь-яка риба, адже головне – це приготувати смачний соус до вечері.

Для приготування страви Ольга використовує такі інгредієнти:

сибас (або інша риба) – 1 шт.

сіль та перець – за смаком

вершкове масло – 40 г

розмарин - 1 гілочка

часник – 3 зубчики

цибуля – 2 шт. (невеликі)

солодкий перець – 1 шт.

бульйон або вода – 200 г

вершки (кімнатної температури) – 3 ст.

орегано - 1 ч. л.

сушена петрушка – 1 ст.

сушені помідори – 1 год.

помідори – 8 шт. чері або 1 шт. середнього розміру

свіжа петрушка

Ольга чистить рибу та розбирає її на філе, додає сіль та перець. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажує рибу шкірою вниз протягом двох хвилин, притискаючи її до сковороди.

Потім вона додає вершкове масло, розмарин і перевертає рибу шкірою догори, обсмажує ще дві хвилини, поливаючи розтопленим маслом. Після цього рибу знімає зі сковороди та починає приготувати смачний соус до вечері.

Цибулю, солодкий перець і часник Ольга дрібно нарізає та обсмажує до прозорості цибулі. Додає воду або бульйон і проварює приблизно 3-5 хвилин, готуючи основу для соусу. Потім додає сіль, перець, орегано, сушену петрушку та сушені помідори. Вливає вершки та варить, постійно помішуючи, щоб приготувати смачний соус до вечері.

До готового соусу вона додає нарізані помідори, викладає обсмажену рибу та готує ще хвилину. Наприкінці Ольга додає свіжу петрушку, вимикає вогонь – і страва, разом із приготованим смачним соусом до вечері, готова.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.