Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскрыла секрет, как быстро и вкусно приготовить понравившуюся всей семье рыбу. Ключевой момент в этом рецепте – как правильно приготовить вкусный соус к ужину, ведь именно он придает блюду особый вкус.
На этот раз Ольга приготовила сибасу, однако для этого рецепта подойдет любая рыба, ведь главное – это приготовить вкусный соус к ужину.
Для приготовления блюда Ольга использует следующие ингредиенты:
- сибас (или другая рыба) – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
- сливочное масло – 40 г
- розмарин – 1 веточка
- чеснок – 3 зубчика
- лук – 2 шт. (небольшие)
- сладкий перец – 1 шт.
- бульон или вода – 200 г
- сливки (комнатной температуры) – 3 ст.
- орегано – 1 ч. л. л.
- сушеная петрушка – 1 ст.
- сушеные помидоры – 1 час.
- помидоры – 8 шт. черри или 1 шт. среднего размера
- свежая петрушка
Ольга чистит рыбу и разбирает ее на филе, добавляет соль и перец. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжаривает рыбу кожей вниз в течение двух минут, прижимая ее к сковороде.
Затем она добавляет сливочное масло, розмарин и переворачивает рыбу кожей вверх, обжаривает еще две минуты, поливая растопленным маслом. После этого рыбу снимает со сковороды и начинает приготовить вкусный соус к ужину.
Лук, сладкий перец и чеснок Ольга мелко порезает и обжаривает до прозрачности лука. Добавляет воду или бульон и проваривает около 3-5 минут, готовя основу для соуса. Затем добавляют соль, перец, орегано, сушеную петрушку и сушеные помидоры. Вливает сливки и варит, постоянно помешивая, чтобы приготовить вкусный соус к ужину.
В готовый соус она добавляет нарезанные помидоры, выкладывает обжаренную рыбу и готовит еще минуту. В конце Ольга добавляет свежую петрушку, выключает огонь – и блюдо вместе с приготовленным вкусным соусом к ужину готово.
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