Финалистка "Мастер Шеф" раскрыла секрет, как приготовить вкусный соус к ужину всего за 20 минут.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскрыла секрет, как быстро и вкусно приготовить понравившуюся всей семье рыбу. Ключевой момент в этом рецепте – как правильно приготовить вкусный соус к ужину, ведь именно он придает блюду особый вкус.

На этот раз Ольга приготовила сибасу, однако для этого рецепта подойдет любая рыба, ведь главное – это приготовить вкусный соус к ужину.

Для приготовления блюда Ольга использует следующие ингредиенты:

сибас (или другая рыба) – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

сливочное масло – 40 г

розмарин – 1 веточка

чеснок – 3 зубчика

лук – 2 шт. (небольшие)

сладкий перец – 1 шт.

бульон или вода – 200 г

сливки (комнатной температуры) – 3 ст.

орегано – 1 ч. л. л.

сушеная петрушка – 1 ст.

сушеные помидоры – 1 час.

помидоры – 8 шт. черри или 1 шт. среднего размера

свежая петрушка

Ольга чистит рыбу и разбирает ее на филе, добавляет соль и перец. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжаривает рыбу кожей вниз в течение двух минут, прижимая ее к сковороде.

Затем она добавляет сливочное масло, розмарин и переворачивает рыбу кожей вверх, обжаривает еще две минуты, поливая растопленным маслом. После этого рыбу снимает со сковороды и начинает приготовить вкусный соус к ужину.

Лук, сладкий перец и чеснок Ольга мелко порезает и обжаривает до прозрачности лука. Добавляет воду или бульон и проваривает около 3-5 минут, готовя основу для соуса. Затем добавляют соль, перец, орегано, сушеную петрушку и сушеные помидоры. Вливает сливки и варит, постоянно помешивая, чтобы приготовить вкусный соус к ужину.

В готовый соус она добавляет нарезанные помидоры, выкладывает обжаренную рыбу и готовит еще минуту. В конце Ольга добавляет свежую петрушку, выключает огонь – и блюдо вместе с приготовленным вкусным соусом к ужину готово.

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