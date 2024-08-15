Дізнайтеся, як правильно пересадити тюльпани, щоб вони добре прижилися і успішно пережили зиму.

Осінь вже на підході, тож не забудьте про те, як правильно пересадити тюльпани. Завчасно підготуйте місце та ґрунт, щоб рослини добре прижилися та успішно пережили зиму після пересадки.

Подробиці

Час для того, щоб пересадити тюльпани, залежить від кліматичних умов. Найкращий період для висаджування осінніх цибулин — з 20 вересня до 20 жовтня. Якщо осінь тепла, ви можете пересадити тюльпани навіть до 10 листопада.

Спочатку оберіть сорти тюльпанів, які вам подобаються і які підходять для вашого клімату. Різні сорти можуть цвісти в різний час, тому враховуйте це при плануванні композиції у квітнику після пересадки.

При посадці закладайте цибулини тюльпанів у лунки глибиною приблизно 8-10 см. Залиште між цибулинами вільний простір 10-15 см, щоб забезпечити їм достатньо місця для зростання та розвитку кореневої системи.

Не забудьте полити тюльпани після пересадки та додати шар мульчі (наприклад, соломи чи кори) навколо. Мульча допоможе зберегти вологу та захистить рослини від зимових температурних коливань. Пересадивши тюльпани, ви зможете насолоджуватися їхнім цвітінням наступної весни.

Цікавий факт:

Тюльпани колись були настільки популярні, що в XVII столітті в Нідерландах відбувся "тюльпановий бум" — економічний бум, пов'язаний із спекуляцією на ціни на цибулини тюльпанів. Ціни на деякі рідкісні сорти сягали таких висот, що вони могли дорівнювати вартості будинку! Цей період в історії економіки відомий як "тюльпановий маніак".

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