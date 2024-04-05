Важко дочекатися, коли весняний прогріється настільки, щоб тюльпани прикрасили краєвид.

Є простий спосіб отримати квіти, наприклад, тюльпани, у себе вдома раніше, ніж вони з'являться на відкритому повітрі.

Вирощувати тюльпани у воді легко, і сезон починається з цвітіння в приміщенні, на яке вам не доведеться чекати.

Чи тюльпани можуть рости у воді? Є один простий трюк, який потрібно знати під час вирощування тюльпанів без ґрунту.

Читайте далі, щоб дізнатися, як вирощувати тюльпани у воді, щоб якомога раніше насолодитися цими прекрасними квітами.

Як виростити тюльпани у воді?

Вирощування тюльпанів без ґрунту - простий спосіб, який використовувати у себе вдома.

Перше, що вам потрібно, це здорові великі цибулини тюльпанів.

Потім вам потрібно вибрати ємність. Скляна ваза - гарний вибір, тому що її висота дає листям і стеблам тюльпанів можливість спертися на них під час їхнього зростання.

Вам знадобиться гравій, каміння або скляні намистини, щоб вистелити дно вази.

Наповніть вазу на глибину 5 см каменем або склом, а потім зверху помістіть цибулину тюльпана загостреною частиною вгору. Ідея полягає в тому, щоб використовувати каміння, щоб утримувати цибулину над водою, дозволяючи коріння отримувати вологу.

Наповніть вазу водою так, щоб вона доходила лише на 3 см від нижньої частини цибулини.

Перемістіть вазу у темне прохолодне місце на 4–6 тижнів.

Змінюйте воду для тюльпанів щотижня та стежте за появою ознак проростання.

Через пару місяців можна перенести пророслу цибулину тюльпанів на освітлене місце і доростити далі. Для розміщення вази виберіть яскраве сонячне вікно.

Підтримуйте рівень вологості тим самим і продовжуйте змінювати воду з тюльпанами.

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