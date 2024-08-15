Дізнайтеся, як правильно доглядати за кабачками, щоб отримати щедрий врожай і в осінній період.

Сезон кабачків у розпалі, і багато господинь не знають, що робити з їхньою кількістю. Дехто годує худобу, інші роздають сусідам або продають. Однак, якщо ви хочете продовжити сезон і отримати врожай восени, дотримуйтесь наших порад щодо того, як доглядати за кабачками.

Доглядати за кабачками: основні рекомендації

Кабачки потребують рясного поливу. Вода повинна проникати в ґрунт на глибину близько 50 см. У періоди посухи, доглядаючи за кабачками, варто виливати під кожен кущ не менше одного відра води.

Рекомендується гріти воду на сонці, адже холодна вода може шокувати рослину і призвести до загнивання коріння. Температура води повинна бути не нижче 20 градусів. Частота поливу залежить від типу ґрунту: на піщаному – поливати частіше, а на глинистому – рідше, оскільки він краще утримує вологу.

Також важливо один раз на тиждень видаляти пошкоджене листя, доглядаючи за кабачками. Це допоможе уникнути грибкових захворювань та загнивання квіток і плодів, а також забезпечить хорошу вентиляцію і доступ комах-запилювачів до рослин.

Протягом усього вегетаційного періоду важливо правильно доглядати за кабачками, адже вони потребують підживлення. Не обов’язково купувати добрива – ви можете використовувати настій кропиви, дріжджовий розчин або настій коров’яку.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете правильно доглядати за кабачками і продовжити сезон їхнього зростання до осені.

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