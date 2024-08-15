Узнайте, как правильно ухаживать за кабачками, чтобы получить обильный урожай и в осенний период.

Сезон кабачков в разгаре, и многие хозяйки не знают, что делать с их количеством. Некоторые кормят скот, другие раздают соседям или продают. Однако, если вы хотите продлить сезон и получить урожай осенью, следуйте нашим советам по уходу за кабачками.

Ухаживать за кабачками: основные рекомендации

Кабачки нуждаются в обильном поливе. Вода должна проникать в грунт на глубину около 50 см. В периоды засухи, ухаживая за кабачками, следует выливать под каждый куст не менее одного ведра воды.

Рекомендуется греть воду на солнце, ведь холодная вода может шокировать растение и привести к загниванию корней. Температура воды должна быть не ниже 20 градусов. Частота полива зависит от типа почвы: на песчаном – поливать чаще, а на глинистом – реже, поскольку он лучше удерживает влагу.

Также важно один раз в неделю удалять поврежденные листья, ухаживая за кабачками. Это поможет избежать грибковых заболеваний и загнивания цветков и плодов, а также обеспечит хорошую вентиляцию и доступ насекомых-опылителей к растениям.

В течение всего вегетационного периода важно правильно ухаживать за кабачками, ведь они нуждаются в подкормке. Не обязательно покупать удобрения – вы можете использовать настой крапивы, дрожжевой раствор или настой коровяка.

Следуя этим простым советам, вы сможете правильно ухаживать за кабачками и продлить сезон их роста до осени.

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